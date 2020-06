Top 14: Ollivon veut revoir "de la vie à Mayol"

Publicité Lire la suite

Toulon (AFP)

"J'espère qu'il y aura de la vie à Mayol et j'y crois": Le capitaine du XV de France et troisième ligne de Toulon Charles Ollivon espère pouvoir rejouer en Top 14 début septembre, avec des spectateurs et non à huis-clos.

Dans un entretien à l'AFP, Ollivon dit également son plaisir d'avoir retrouvé ses coéquipiers, lors du début de la préparation lundi.

Q: Comment vous sentez-vous physiquement après trois mois de pause?

R: "On a repris l'entraînement lundi. Ça fait du bien de revoir les mecs et de reprendre un rythme. Je me sens bien et très content."

Q: Comment s'est déroulé votre confinement ?

R: "De manière assez simple. Je suis resté chez moi, à Carqueiranne. On avait tout un programme physique à respecter qu'on recevait tous les jours par les préparateurs physiques du club. Je sortais de deux mois de Tournoi des six nations, donc le changement a été assez radical. Au début, ça m'a fait du bien de pouvoir couper, de relâcher la pression... J'ai mis ce temps-là à profit pour récupérer mais, après, l'envie se fait ressentir. On s'entraîne et il nous tarde, comme tout le monde, de pouvoir ressortir. En plus, on avait de l'ambition pour la fin de saison..."

Q: Comment êtes-vous restés en contact avec les autres joueurs ?

R: "Nous avions des groupes WhatsApp où il fallait que nous présentions un peu ce que nous avions fait avec des vidéos ou des photos de nos performances pour pouvoir rivaliser et garder cet esprit de compétition. Nous ne pouvions pas nous voir physiquement mais nous pouvions nous mettre quelques pièces et rigoler avec quelques défis."

Q: Comment se déroule la reprise au RC Toulon ?

R: "Nous avons eu un test de dépistage pour pouvoir reprendre ainsi que d'autres tests comme en début de saison. Nous avons ensuite effectué une reprise progressive, par petits groupes de neuf joueurs. Cela nous permet d'être bien séparés, de respecter les consignes de sécurité et d'écarter uniquement un petit groupe si jamais un joueur tombe malade. Les groupes arrivent toutes les demi-heures et nous avons deux ateliers par jour. Il y a des zones prédéfinies dans la salle de musculation et tout le matériel est constamment désinfecté. Nous devrions fonctionner comme cela tout le mois de juin. Nous espérons en juillet pouvoir nous entraîner par groupe de douze à quinze joueurs et, en août, pouvoir nous entraîner tous ensemble. Le mois est partagé entre trois semaines d'entraînement et une semaine de repos. Les entraînements piquent déjà mais ça fait du bien de reprendre et d'avoir des courbatures."

Q: Quel est le sentiment qui prédomine dans le groupe ?

R: "Nous avions beaucoup d'ambitions pour la fin de saison. C'est une certitude. Mais l'envie prédomine aujourd'hui. Nous avons eu cette frustration de ne pas nous retrouver et de ne pas jouer ensemble. Aujourd'hui, il y a forcément de l'envie et du plaisir. Dans tous les cas, ce que nous avons réalisé la saison dernière nous servira. Il faut se concentrer sur les acquis de l'année dernière et sur ce que nous allons faire maintenant. Nous restons concentrés pour nous entraîner dur parce que ce sera une saison lourde et chargée."

Q: Que pensez-vous d'une éventuelle reprise du championnat sans spectateur ?

R: "Je n'ai jamais joué à huis clos mais j'espère qu'on pourra reprendre comme avant, comme je l'ai entendu. J'espère qu'il y aura de la vie à Mayol et j'y crois. L'apport du public toulonnais est très important. De toute façon, nous n'aurons pas notre mot à dire donc nous pouvons juste bien nous préparer."

Q: Comment se sont déroulés les négociations de baisse de salaire à Toulon ?

R: "Les discussions ont été claires, directes et très franches. L'accord a été rapide."

© 2020 AFP