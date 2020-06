Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- OMS : revirement sur l'hydroxychloroquine -

Après analyse des "données disponibles sur la mortalité", les membres du Comité de sécurité et de suivi ont estimé "qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole" des essais cliniques, a précisé l'Organisation mondiale de la Santé.

Par ailleurs, des chercheurs ont rapporté que ce médicament est a priori inefficace dans la prévention du Covid-19, après un essai clinique aux Etats-Unis et au Canada.

- Frontières italiennes rouvertes aux Européens

Dans l'espoir de sauver sa cruciale industrie touristique, l'Italie a rouvert mercredi ses frontières aux voyageurs européens, sans restrictions.

Le ministre italien des Affaires étrangères a demandé mercredi "la réciprocité" à ses partenaires européens sur la réouverture des frontières, alors que l'Autriche et la Suisse gardent leur frontière italienne fermée.

- Assouplissements -

Berlin a annoncé la levée le 15 juin de ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe. Les "avertissements" seront remplacés par des "recommandations" aux voyageurs par pays.

Le gouvernement néerlandais va aussi assouplir à partir du 15 juin les mises en garde sur les voyages touristiques pour plusieurs pays d'Europe.

La Belgique a annoncé qu'elle rouvrirait à compter du 15 juin ses frontières avec les autres pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les quatre pays de l'espace Schengen non membres de l'UE. Cafés, bars et restaurants devraient eux rouvrir, sous strictes conditions, à partir du 8 juin.

Quito, la capitale de l'Equateur très touché par le nouveau coronavirus, a commencé mercredi à sortir du confinement décrété il y a onze semaines, avec un couvre-feu réduit à huit heures par jour.

- Couvre-feu à Bahia -

Un couvre-feu a été imposé à partir de mercredi dans une vingtaine de localités de l'Etat de Bahia, dans le Nord-est du Brésil, pour tenter de contenir l'expansion galopante de la pandémie.

- Vols chinois sous contrôle américain -

L'administration américaine va interdire temporairement des vols de compagnies aériennes chinoises de et vers les Etats-Unis, parce que Pékin n'a toujours pas autorisé les transporteurs américains à reprendre l'activité en Chine malgré le déconfinement.

- Plus de 382.000 décès

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 382.016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19h00 GMT.

Plus de 6.440.940 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 107.000 décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 39.728 morts, l'Italie avec 33.601 morts , le Brésil avec 32.548 morts et la France avec 29.021 morts.

Le nombre de morts du coronavirus en 24 heures a doublé mercredi au Mexique, franchissant pour la première fois le seuil de 1.000.

- "Alliance" pour un vaccin -

La France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont convenu de former une "alliance" visant à assurer la production d'un potentiel vaccin contre le Covid-19 en Europe, ont annoncé les autorités néerlandaises.

De son côté, Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni qui accueille jeudi un sommet virtuel destiné à récolter des fonds pour l'Alliance du vaccin, a appelé à une "nouvelle ère de coopération" mondiale en matière de santé.

- L'Allemagne sort le chéquier -

l'Allemagne, durement affaiblie par la crise sanitaire, a annoncé mercredi un gigantesque train de mesures de 130 milliards d'euros sur deux ans pour stimuler son économie.

- La France mal préparée -

Stocks de masques "insuffisants", situation "tendue à l'hôpital" avant la crise ou encore agences régionales de santé "trop centralisées": l'épidémie du coronavirus a "révélé des faiblesses" françaises, souligne le rapport d'une mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale.

- Le foot reprend au Portugal -

Après l'Allemagne le 16 mai, le Portugal est devenu mercredi le deuxième championnat de football majeur à reprendre en Europe, après trois mois d'arrêt.

