RMC: Dugarry remplacé par deux jeunes voix du foot, Bouhafsi et Tourre

Paris (AFP)

L'ancien attaquant Christophe Dugarry va être remplacé à la rentrée sur RMC par deux jeunes voix du foot, Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre, a annoncé la radio jeudi.

Leur émission gagne une heure d'antenne par rapport à "Team Duga", puisqu'elle sera diffusée du lundi au jeudi de 18 à 21H) et s'appellera "Top of the foot", précise la radio dans un communiqué.

Jean-Louis Tourre, 33 ans, qui coanimait l'émission de Christophe Dugarry, est rejoint par Mohamed Bouhafsi, 28 ans, responsable du foot pour le groupe Altice, et qui présentait déjà une émission sur la tranche 20H-21H.

Les deux présentateurs vont être entourés de la même équipe de consultants (Rolland Courbis, Eric di Meco, Laure Lepailleur, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué) et de quelques nouvelles voix, encore à annoncer.

Après avoir atteint des sommets, les audiences de la radio étaient en recul ces derniers mois avec 6,4% d'audience cumulée (-0,9 point) lors de la dernière vague publiée par Médiamétrie, portant sur le premier trimestre (de janvier jusqu'au 16 mars).

Avec la crise du coronavirus, NextRadioTV, maison-mère de BFMTV et RMC au sein du groupe Altice, a par ailleurs décidé de couper dans ses effectifs et de réduire la voilure dans le sport et le divertissement, anticipant un écroulement des recettes publicitaires.

Le groupe prévoit de diviser par deux le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants. Il souhaite investir dans les podcasts, la donnée, et poursuivre le développement de l'info locale.

Après Christophe Dugarry qui avait annoncé il y a quelques semaines l'arrêt prochain de son émission, l'ex-arrière droit Willy Sagnol avait également fait savoir qu'il allait quitter RMC, où il animait une émission le vendredi.

Par ailleurs, selon le Parisien, la prochaine rentrée de RMC sera également marquée par un changement de rôle pour Jean-Jacques Bourdin, qui va quitter la présentation de la matinale qu'il animait depuis 19 ans, mais il continuera à mener l'interview politique de 8H30.

© 2020 AFP