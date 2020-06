Sahel : la fin de l’exception entre Al-Qaïda et l'organisation État islamique

Capture d'écran. © France 24

Texte par : Wassim NASR

Le Sahel était l’unique région au monde où Al-Qaïda et l’organisation État islamique évitaient de se confronter. Cette exception n’est plus d'actualité depuis quelques semaines, et la rivalité entre les deux organisations terroristes embrase la région. Décryptage de Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements jihadistes.