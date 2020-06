Allemagne: Dortmund conforte sa deuxième place en battant le Hertha

Le milieu de Dortmund, Emre Can (en jaune) met au fond le tout premier tir cadré de son équipe après presque une heure de jeu (1-0, 58e), d'un bel enroulé du pied droit à la limite de la surface, lors de la réception du Hertha Berlin, le 6 juin 2020

Dortmund (Allemagne) (AFP)

Le Borussia Dortmund a conforté samedi sa deuxième place en Bundesliga en battant laborieusement à domicile et à huis clos le Hertha Berlin 1-0.

Emre Can a mis au fond le tout premier tir cadré de son équipe après presque une heure de jeu (1-0, 58e), d'un bel enroulé du pied droit à la limite de la surface.

Avec 63 points à quatre journées de la fin, les hommes du coach Lucien Favre s'offrent une marge de sécurité sur leurs poursuivants, qui ont tous trébuché ce week-end.

Leipzig (59 pts) a été tenu en échec à domicile par la lanterne rouge Paderborn (1-1), Mönchengladbach et Leverkusen (56 pts chacun) ont perdu, respectivement à Fribourg (1-0) et contre le Bayern Munich (2-4), qui n'est plus qu'à un pas du titre, avec sept points d'avance sur Dortmund.

Le Hertha, qui était l'équipe en forme depuis la reprise post-coronavirus (10 pts pris sur 12 possibles en mai), a offert une belle résistance et empêché les Sancho, Haaland et autres stars du BVB de déployer leur jeu.

Privé de son célèbre public, le Borussia a eu beaucoup de mal à mettre du rythme pour déstabiliser la défense adverse et un match nul n'aurait pas été démérité pour les joueurs de la capitale, tranquillement calés à la 9e place en milieu de tableau.

