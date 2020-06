Gollnisch (RN) suggère aux manifestants de retourner dans leur "pays d'origine"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'ancien eurodéputé Bruno Gollnisch, membre du bureau national (direction élargie) du Rassemblement national, a suggéré samedi soir à des manifestants contre les violences policières de repartir "dans leur pays d'origine", tandis qu'un élu du parti, Julien Odoul, leur demandait de "partir loin".

"Si la France est ce pays abominablement raciste, où les violences policières sont monnaie courante, etc., je pense qu’il serait plus sage pour les +malheureuses victimes+ atrocement discriminées d’envisager vraiment de repartir dans leurs radieux pays d'origine...", a écrit sur Twitter Bruno Gollnisch, ancien vice-président du FN (devenu RN) et proche de l'ancien président du FN Jean-Marie Le Pen.

"Partez vite ! partez loin !", a tweeté de son côté Julien Odoul, président du groupe RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, en commentaire d'une vidéo montrant des militants de la Ligue de défense noire africaine, qui avait notamment appelé à une manifestation samedi à Paris.

"DEHORS", a écrit sur Twitter à propos de la même vidéo le délégué national aux Etudes du RN Jean Messiha.

Le vice-président du RN Jordan Bardella a affirmé, en publiant la même vidéo, que "pendant que Christophe Castaner (ministre de l'Intérieur) semble être en week-end farniente, des militants indigénistes ont déversé leur haine de notre pays un peu partout. Alors que ces rassemblements étaient INTERDITS !"

"Ce gouvernement a renoncé à faire appliquer la loi et, pire, à faire respecter la France", a ajouté l'eurodéputé.

L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd aux Etats-Unis a continué de se propager samedi en France où plus de 23.000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, ont dénoncé les violences policières et réclamé "justice pour tous", dans des rassemblements organisés dans plusieurs villes.

