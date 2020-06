IndyCar: Newgarden en pole au GP de Forth Worth, Pagenaud en 3e position

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

L'Américain Josef Newgarden (Penske), champion en titre, a décroché samedi la première pole position de la saison IndyCar en dominant les qualifications du Grand Prix de Fort Worth (Texas), disputé à huis clos, coronavirus oblige.

Newgarden, sacré en 2017 et en 2019, a été le plus rapide sur ce circuit ovale du Texas Motor Speedway, où il s'est imposé l'an passé avec un chrono de 48 sec 0578/1000e sur deux tours.

Il doit s'élancer en soirée juste devant deux de ses plus sérieux rivaux, le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), 2e, et le Français Simon Pagenaud (Penske), 3e, qui a également de grandes ambitions, notamment conserver sa couronne aux prestigieux 500 Miles d'Indianapolis en août.

"Je ne dirais pas que je suis surpris, je savais que la voiture serait rapide. Mais je ne savais pas si elle le serait suffisamment pour finir plus vite que Dixon", a réagi Newgarden.

L'Américain Ryan Hunter-Reay (Andretti) a réalisé le 4e temps, preuve que les favoris habituels sont au rendez-vous dès l'ouverture de ce championnat pas comme les autres cette année.

La pandémie de coronavirus a en effet forcé l'IndyCar à annuler sept épreuves et à concentrer sur une seule journée essais libres en matinée, qualification l'après-midi et course en soirée.

Relevé de température, port de masque et distanciation physique font partie des protocoles sanitaires mis en place pour le minimum de personnel autorisé dans le paddock.

Classement des qualifications pour le Grand Prix de Fort Worth:

1. Josef Newgarden (USA/Penske) 48.0578

2. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 48.0806

3. Simon Pagenaud (FRA/Penske) 48.1193

4. Ryan Hunter-Reay (USA/Andretti) 48.3783

5. Zach Veach (USA/Andretti) 48.4530

6. Will Power (AUS/Penske) 48.4645

7. Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) 48.4645

8. Alexander Rossi (USA/Herta Andretti) 48.5191

9. Felix Rosenqvist (SWE/Chip Ganassi Racing) 48.5484

10. Tony Kanaan (BRA/A.J. Foyt) 48.5876

...

© 2020 AFP