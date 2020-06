En Algérie, certains commerces rouvrent pour la première phase de déconfinement

Un Algérien achète un sandwich dans un magasin à Alger, le 7 juin 2020, après que les autorités ont assoupli certaines restrictions visant à lutter contre le coronavirus. © Ryad Kramdi, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

L'Algérie entame un déconfinement progressif. Si certains commerces et entreprises peuvent rouvrir depuis dimanche, le confinement partiel est toujours en vigueur. Les écoles et les mosquées restent par exemple fermées et le couvre-feu mis en place dans plusieurs villes est maintenu.