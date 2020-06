Le Brésil retire des statistiques publiques sur le Covid-19

Au cimetière Nossa Senhora Aparecida , où des personnes décédées du Covid-19 sont enterrées quotidiennement, à Manaus, capitalme de l'Etat de l'Amazonas, Brésil, le 2 juin 2020 Michael DANTAS AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le Brésil, troisième pays le plus endeuillé au monde avec plus de 35 026 morts, a cessé de communiquer sur le coronavirus et a effacé les statistiques de l'épidémie d'un site officiel.