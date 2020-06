Covid-19 : la tendance au déconfinement se confirme partout dans le monde

Des voyageurs sortent de la gare Saint-Lazare à Paris, au premier jour du déconfinement, le 11 mai 2020. © Charles Platiau, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Malgré sept millions de cas déclarés et plus de 400 000 morts dans le monde dus au coronavirus, la tendance générale au déconfinement et à l'assouplissement des restrictions se confirme lundi dans de nombreux pays.