Cyclisme: Cosnefroy prolonge de trois ans chez AG2R La Mondiale

Benoît Cosnefroy a prolongé de trois ans, jusqu'à fin 2023, son contrat avec l'équipe AG2R La Mondiale, a annoncé lundi la formation française dirigée par Vincent Lavenu.

"Le projet est motivant, je sens une véritable attente autour de moi", a déclaré Cosnefroy, champion du monde espoirs 2017.

Il imite ainsi le Belge Oliver Naesen, un des autres chefs de file de l'équipe, qui a également prolongé jusqu'en 2023.

"Je veux désormais gagner une course d'un jour du WorldTour et mon rêve serait de remporter une classique ardennaise", a ajouté le Normand de 24 ans qui a remporté en début d'année le GP La Marseillaise et l'Etoile de Bessèges.

Une interrogation demeure néanmoins au sein d'AG2R La Mondiale concernant l'avenir de Romain Bardet, le leader emblématique de la formation savoyarde (2e du Tour 2016, 3e en 2017), qui aurait reçu une proposition de Vincent Lavenu mais également de l'équipe Sunweb.

