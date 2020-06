Ligue 1: Jérémy Morel revient à Lorient

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

Le défenseur de Rennes Jérémy Morel s'est engagé pour au moins une saison à Lorient et se prépare ainsi, à 36 ans, à terminer sa carrière dans son club formateur, a annoncé lundi soir le club breton qui fait son retour en Ligue 1.

"Je suis fier de pouvoir revenir dans mon club formateur. Le FC Lorient a réussi à revenir en Ligue 1 après trois ans à l'étage inférieur et je suis forcément très heureux de son retour. Je suis venu ici pour l'aider à s'installer de nouveau au plus haut niveau", a déclaré dans le communiqué le joueur, qui s'est engagé pour une saison et une autre en option.

Arrivé l'été dernier pour un an à Rennes, il a réalisé un début de saison remarqué par sa régularité, sa rigueur et son état d'esprit, avant de voir sa saison tronquée par des soucis physiques en janvier et la suspension du championnat en mars.

Mais le club Rouge et Noir n'a pas souhaité le prolonger. En revanche, selon plusieurs médias, Brest et Lens s'étaient montrés intéressés par ce défenseur expérimenté et polyvalent, capable d'évoluer en défenseur central ou latéral gauche.

Né et formé à Lorient, Jérémy Morel y a fait ses débuts professionnels et disputé 231 matches avant de rejoindre Marseille (2011-2015) et Lyon (2015-2019) puis de s'engager à Rennes. Dans le même temps, il a aussi endossé le maillot de Madagascar, où son père est né, pour sept sélections depuis 2018.

"Jérémy est un joueur d'une très grande expérience. Habitué aux luttes du haut de tableau de Ligue 1 et aux rencontres européennes, il est évident que Jérémy saura nous apporter son vécu, son leadership et son exigence du haut niveau", s'est réjoui l'entraîneur de Lorient, Christophe Pélissier, dans le communiqué du club.

