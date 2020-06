Violences policières en France : la méthode "dite de l'étranglement" va être abandonnée

La méthode d'interpellation policière controversée "dite de l'étranglement sera abandonnée", a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner.

"Elle ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers", a ajouté le ministre. Il a aussi annoncé une réforme "en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur", pour "plus d'indépendance".

Tolérance zéro contre le racisme

Le ministre a ajouté qu'il prônait la "tolérance zéro" du racisme dans les forces de l'ordre, dont la suspension sera "systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré" en la matière.

"Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme (...) Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes", a-t-il ajouté.

Son intervention fait suite à la montée de la polémique sur les violences policières en France, ravivée par la mort de George Floyd à Minneapolis et les suites de l'affaire Adama Traoré, décédé en 2016 dans le Val d'Oise.

