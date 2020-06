Violences policières : sous pression, Emmanuel Macron somme le gouvernement d'agir vite

Le président fançais, Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à Etaples, le 26 mai 2020. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Face aux nombreuses mobilisations et manifestations, Emmanuel Macron a enjoint son gouvernement à communiquer au plus vite des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, la politique de la ville et la lutte contre le racisme.