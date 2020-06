Covid-19 : le nombre de malades en réanimation sous la barre des 1000

Le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue sa décrue en France et est repassé sous la barre des 1 000, avec 955 malades, soit 69 de moins que la veille, selon un bilan communiqué mardi par la Direction générale de la Santé (DGS).

Publicité Lire la suite

La décrue se poursuit dans les services de réanimation en France. Le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation est repassé sous la barre des 1 000, avec 955 malades, soit 69 de moins que la veille, selon un bilan communiqué, mardi 9 juin, par la Direction générale de la Santé (DGS). Il faut remonter au 18 mars pour retrouver un bilan quotidien faisant état de patients moins nombreux en réanimation (931).

Le pays a également enregistré 87 décès supplémentaires liés au Covid-19, dont 53 dans les hôpitaux, portant à 29 296 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de l'épidémie

Ce bilan se répartit entre 18 912 décès dans les hôpitaux (+53) et 10 384 (+34) dans les Ehpad et autres établissements sociaux et médicosociaux dont les données n'avaient pas été réactualisées depuis le 2 juin.

Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 continue de diminuer, à 11 961 patients, contre 12 315 lundi, soit 354 de moins en 24 heures.

Pour ce qui est des contaminations, l'agence Santé publique France fait état mardi soir de 403 cas confirmés supplémentaires pour un total de 154 591 depuis le début de l'épidémie.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne