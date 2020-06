Paris: une fresque de JR en hommage à Adama Traoré et George Floyd

L'artiste JR et des élèves de l'école de cinéma créée par le réalisateur Ladj Ly ont réalisé dans la nuit à Paris une fresque en hommage à Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans décédé lors de son interpellation en 2016. Paris le 9 juin 2020

L'artiste français mondialement connu JR et des élèves de l'école de cinéma créée par le réalisateur Ladj Ly ont réalisé, dans la nuit de lundi à mardi à Paris, une immense fresque en hommage à Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans décédé lors de son interpellation en 2016.

"La fresque est là pour rendre hommage à Adama et George Floyd", a déclaré Ladj Ly, le réalisateur des "Misérables" couronné aux Césars, présent lors de la conférence de presse organisée devant la fresque par le comité de soutien d'Adama Traoré.

Le décès de George Floyd, Afro-américain de 46 ans tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc, a soulevé une indignation mondiale sans précédent et devenu le symbole des violences policières.

Connu à travers le monde pour ses collages - des favelas de Rio aux Territoires palestiniens en passant par le Panthéon - l’artiste JR a réalisé la fresque sur les murs d'un bâtiment du 10e arrondissement parisien avec des élèves de l'école de cinéma Kourtrajmé. Cet immense collage en noir et blanc représente deux yeux séparés d'une fissure.

Le 2 juin, à l'appel de la famille du jeune homme, plus de 20.000 personnes avaient manifesté devant le tribunal de grande instance de Paris. Samedi, ce sont plus de 23.000 personnes qui ont défilé à travers la France pour dénoncer les violences policières et réclamer "justice pour tous".

De nouveaux rassemblements et hommages sont prévus mardi dans le pays pour saluer la mémoire de George Floyd, au moment où auront lieu ses obsèques à Houston (Texas).

