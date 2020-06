Relocalisation : mirage ou réalité ?

Le Débat de France 24 - mercredi 10 juin 2020 © France 24

C’est un peu le serpent de mer de la vie politique française : la question de la relocalisation des entreprises et des emplois, qui fait régulièrement le Une de l’actualité. Un sujet qui est revenu avec vigueur dans le débat politique en France et en Europe, face à l’angoisse des pénuries - et parfois des ruptures d’approvisionnement sur des biens essentiels – lors de la crise sanitaire et le confinement décidé à la hâte.

