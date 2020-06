Le combat de Gabrielle Deydier contre la grossophobie : "Ça amène les gens au suicide"

Grossoophobie : le combat de Gabrielle Deydier © ARTE/bangumi

Gabrielle Deydier est devenue obèse à l'adolescence. Aujourd'hui, elle pèse 125 kilos pour 1,54 m. Toute sa vie, elle a été victime de moqueries, de rejet, de discrimination à cause de son poids...Dans son documentaire "On achève bien les gros" diffusé sur ARTE, elle évoque son quotidien et son combat contre la grossophobie.