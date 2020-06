Le film "Autant en emporte le vent", jugé raciste, retiré de la plateforme HBO Max

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Le film "Autant en emporte le vent", qualifié par certains historiens de révisionniste, a été retiré de la plateforme de streaming HBO Max, en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières visant les Noirs aux Etats-Unis.

Le long métrage fleuve (3H58) sorti en 1939 est considéré par de nombreux universitaires comme l'instrument le plus ambitieux et efficace du révisionnisme sudiste.

Il présente notamment une version romantique du Sud et une vision très édulcorée de l'esclavage, avec notamment du personnel de maison dépeint comme satisfait de son sort et traité comme des employés ordinaires.

Cette réinterprétation d'une période sombre de l'histoire américaine est l'oeuvre de mouvements très organisés dans les anciens Etats confédérés, qui se sont attachés à montrer le Sud d'avant la guerre de Sécession sous un jour présentable.

Point fondamental, l'idéologie de la "Lost Cause" (cause perdue) soutenait que les Etats du Sud s'étaient battus pour leur indépendance politique, menacée par le Nord, et non pour le maintien de l'esclavage, ce qui est une contre-vérité historique.

Si en chiffres bruts, "Avengers: Endgame", est le film qui a rapporté le plus de recettes de l'histoire du cinéma, avec 2,8 milliards de dollars, "Gone With the Wind", son titre américain, reste en tête une fois prise en compte l'inflation, avec 3,44 milliards de dollars.

"+Autant en emporte le vent+ est le produit de son époque et dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine", a commenté mardi à l'AFP un porte-parole de HBO Max pour expliquer le retrait du long métrage aux 8 Oscars.

Pour HBO Max, maintenir ce film dans son catalogue "sans explication et dénonciation de cette représentation aurait été irresponsable".

La plateforme prévoit de remettre le film en ligne mais avec une contextualisation pour resituer l'oeuvre dans son époque.

Le film sera, lui, présenté dans son intégralité, car procéder autrement reviendrait à "faire comme si ces préjugés n'avaient jamais existé", a indiqué le porte-parole.

Lancée fin mai, la plateforme du groupe WarnerMedia (filiale du câblo-opérateur AT&T) HBO Max se pose en concurrent des géants du streaming, en premier lieu Netflix, avec un catalogue très fourni en séries et films.

Le film est toujours accessible sur d'autres plateformes, notamment à la location sur Amazon.

© 2020 AFP