Brésil : malgré les ravages du Covid-19, Sao Paulo rouvre ses commerces

La plus grande ville du Brésil, pays où près de 40 000 personnes sont mortes du coronavirus, a rouvert partiellement ses commerces mercredi. Les règles de distanciation sociale ont rarement été respectées.

Publicité Lire la suite

Plus de 70 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont près de 40 000 au Brésil, le troisième pays le plus endeuillé au monde : la pandémie de coronavirus a franchi de nouveaux seuils sur le continent américain dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin, mais la vie économique brésilienne se déconfine.

Les boutiques ont en effet rouvert, mercredi, à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. De nombreuses files d'attente se sont formées avant l'ouverture des magasins et la rue 25 de Março, qui regorge de petits commerces populaires, était très fréquentée, a constaté un photographe de l'AFP.

>> À lire : Covid-19 : le Brésil devient le troisième pays à enregistrer le plus grand nombre de décès

La plupart des passants portaient des masques de protection, mais les règles de distanciation sociale étaient rarement respectées, avec des boutiques pleines et des trottoirs densément fréquentés.

Les boutiques sont autorisées à ouvrir seulement quatre heures par jour, de 11 h à 15 h, en respectant des règles d'hygiène strictes, comme la distribution de gel hydroalcoolique aux clients.

Les centres commerciaux devraient rouvrir jeudi, veille du Dia dos Namorados, équivalent de la Saint-Valentin au Brésil, sous réserve de la signature d'un accord entre la mairie et les représentants du secteur.

La réouverture des commerces jugée précipitée par les spécialistes

Dans la ville de Sao Paulo, peuplée de 12 millions d'habitants, l'occupation des lits de soins intensifs est de 67 %.

Mais l'État de Sao Paulo, qui compte 46 millions d'habitants et un territoire équivalent à la moitié de la France, a recensé mercredi 340 morts lors des dernières 24 heures, un record, pour un total frôlant les 10 000 décès.

De nombreux spécialistes considèrent la réouverture des commerces comme précipitée, alors que les courbes de la pandémie sont encore en pleine ascension.

>> À lire : Covid-19 : en Amérique latine, les hôpitaux au bord de l'implosion

À Rio de Janeiro, deuxième ville la plus peuplée du pays et principal pôle touristique, le maire Marcelo Crivella a confirmé mercredi que les centres commerciaux rouvriraient jeudi, avec certaines restrictions.

Les parkings ne fonctionneront qu'au tiers de leur capacité et les restaurants ne pourront offrir que des plats à emporter. Des agents de sécurité devront par ailleurs mesurer la température des clients avant qu'ils entrent dans ces centres commerciaux.

Depuis le début de la pandémie, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro n'a cessé de demander la reprise des activités économiques, appelant les patrons à mener une "guerre" contre les gouverneurs des États ayant pris des mesures de confinement.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne