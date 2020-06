Côte d'Ivoire : attaque jihadiste contre un poste-frontière avec le Burkina

Une attaque dans le nord-est de la Côte d'Ivoire à un poste-frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit de mercredi à jeudi, a fait une dizaine de morts, selon des sources sécuritaires.

Une attaque contre un poste-frontière à Kafolo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin, et attribuée à des jihadistes a fait "une dizaine de morts" au sein des forces de défense et de sécurité, a appris l'AFP de sources sécuritaires ivoirienne et burkinabè.

"Il y a eu une attaque contre le poste de Kafolo dans la zone de la frontière avec le Burkina. Dans la même zone de l'opération anti-jihadiste d'il y a quelques jours", a affirmé une source sécuritaire ivoirienne. Cette attaque a fait "une dizaine de victimes", selon un autre source ivoirienne.

"Après l'opération conjointe [anti-jihadiste], une base de l'armée ivoirienne a été prise pour cible par des individus non identifiés à Kafolo", selon une source sécuritaire burkinabè. Il s'agit de la première attaque jihadiste sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016 [qui avait fait 19 morts].

