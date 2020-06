L'Irak et les États-Unis rétablissent le dialogue

Des militaires américains déployés en Irak. Zaid AL-OBEIDI AFP

Après des mois de tirs de roquettes et de relations des plus froides, l'Irak et les États-Unis reprennent le dialogue, via une visioconférence organisée jeudi. Toutefois, aucune avancée n'est attendue avant longtemps.