Au Liban, les manifestants bloquent des routes contre la crise qui empire

Des manifestants prennent part à un rassemblement contre la crise économique, à Beyrouth, le 11 juin 2020. © Mohamed Azaki, Reuters

Des manifestants au Liban ont bloqué des routes autour de la capitale Beyrouth et d'autres villes du pays en incendiant des pneus et des poubelles jeudi pour protester contre l'effondrement de la devise nationale et les difficultés économiques croissantes.