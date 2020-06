Twitter ferme des milliers de comptes de propagande chinois, russes et turcs

Twitter continue à s'attaquer aux comptes liés à la propagande d'État. © Dado Ruvic, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Twitter a annoncé vendredi la fermeture de plusieurs dizaines de milliers de comptes "liés aux États" chinois, russe et turc et utilisés à des fins de propagande et de désinformation.