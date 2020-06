Allemagne: Munich sans Müller ni Lewandowski mais avec le titre en vue

Les joueurs du Bayern Munich se congratulent après un but de Serge Gnabry (2e en partant de la gauche) contre le Bayer Leverkusen en championnat d'Allemagne le 6 juin 2020 à Leverkusen

Drôle d'époque... le Bayern Munich pourrait décrocher dès la 31e journée samedi contre Mönchengladbach (18h30) son 8e titre de champion consécutif dans son antre de l'Allianz Arena, sans supporters, et sans ses deux attaquants emblématiques: Thomas Müller et Robert Lewandowski, suspendus.

Si Dortmund perd à 15h30 à Düsseldorf (16e et barragiste potentiel), les joueurs du Bayern entreront sur la pelouse à 18h30 avec la possibilité de s'adjuger le "Schale", le trophée du champion, en cas de victoire.

L'entraîneur du Bayern Hansi Flick, interrogé vendredi, a préféré évacuer la pression du titre: "Nous nous concentrons sur notre match, que nous voulons gagner. Ce sera une partie difficile. Gladbach est une équipe composée de façon très intéressante, agressive, avec un bon jeu de transition", a-t-il affirmé.

Bombardé entraîneur par intérim en novembre après le limogeage de Niko Kovac, Flick s'apprête à décrocher le premier titre de sa carrière comme entraîneur en chef (il a été quatre fois champion comme joueur avec le Bayern), après avoir tout de même été champion du monde comme adjoint de Joachim Löw en 2014 au Brésil.

Si l'écart de sept points entre Munich et Dortmund reste inchangé, le Bayern pourra toutefois être sacré dès sa prochaine victoire, au plus tôt mardi soir pour la 32e journée contre le Werder Brême (20h30), avant-dernier et relégable.

- Eternel "Rekordmeister" -

Quoi qu'il arrive, le géant allemand est assuré de rester pour des décennies encore le "Rekordmeister", littéralement "le détenteur du record des titres de champion". Un nouveau sacre serait le 30e de son histoire. Son premier poursuivant avec neuf titres est le FC Nuremberg, qui n'est même plus en première division. Dortmund suit avec huit.

Dommage pour le spectacle télévisé: les trois meilleurs buteurs-passeurs seront absents.

A Munich, le meilleur buteur du championnat Robert Lewandowski (30 buts) et le plus imprévisible des attaquants allemands Thomas Müller (7 buts, 20 passes décisives) ont écopé tous les deux la semaine dernière d'un cinquième carton jaune en Bundesliga, synonyme d'un match de suspension.

Pour remplacer Lewandowski à la pointe de l'attaque, Flick a évoqué la possibilité de titulariser le jeune espoir néerlandais Joshua Zirkzee. "Joshua est sur la bonne voie et certainement une alternative pour demain" samedi, a lâché le coach. Zirkzee avait fait parler de lui en décembre en marquant deux fois pour ses deux premières entrées en jeu, en huit minutes seulement sur le terrain.

Serge Gnabry, qui a déjà joué avant-centre et dont le sens du but n'est plus à démontrer, est une autre option.

- M'Gladbach vise la C1 -

Quant à Müller, électron libre, il est irremplaçable poste pour poste, et Flick devra faire preuve d'imagination pour reconstruire son milieu de terrain, en l'absence de Thiago (opéré de l'aine et indisponible trois semaines), Corentin Tolisso et Philippe Coutinho, tous deux en phase de reprise après des opérations de la cheville en avril.

Côté M'Gladbach, c'est le meilleur buteur du club, le Français Alassane Pléa (10 buts, à égalité avec Marcus Thuram), qui fera défaut, suspendu après son exclusion pour deux avertissements consécutifs le 5 juin lors de la défaite à Fribourg (1-0).

Le match est également lourd d'enjeu pour les "Poulains", actuellement quatrièmes avec 56 points, à égalité avec Leverkusen. Seules les quatre premières places donnent accès à la Ligue des champions, et il ne reste que quatre journées pour sceller les positions.

En cas de défaite à Munich, Marcus Thuram et ses coéquipiers risquent de voir leurs voisins de la vallée du Rhin leur filer sous le nez: Leverkusen a en effet une bonne carte à jouer dimanche (18h00) à Schalke, une équipe en pleine déconfiture qui n'a pris qu'un point en cinq matches depuis la reprise post-coronavirus en mai.

