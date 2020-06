Une projection d'"Autant en emporte le vent" annulée à Paris, "inadmissible" pour le ministre de la Culture

Le Grand Rex a annoncé l'annulation d'une projection du classique hollywoodien "Autant en emporte le vent". Le cinéma parisien n'a pas justifié sa décision qui intervient après le retrait temporaire de ce film sur la plateforme HBO Max en raison des "préjugés racistes " qu'il contient. Pour le ministre de la Culture, Franck Riester, cette décision est "incompréhensible et inadmissible".

"La France défendra toujours la liberté de création et de diffusion des œuvres. Comme l’égalité, c’est le cœur de nos valeurs". Le ministre de la Culture Franck Riester a ainsi réagi samedi 13 juin sur Twitter à la décision du Grand Rex d'annuler une projection du film "Autant en emporte le vent" prévue dans dix jours.

La déprogrammation du film « Autant en emporte le vent » au Grand Rex est incompréhensible et inadmissible. La France défendra toujours la liberté de création et de diffusion des œuvres. Comme l’égalité, c’est le cœur de nos valeurs. https://t.co/CkWZWSnevP — Franck Riester (@franckriester) June 12, 2020

Sans donner d'explications, le cinéma parisien a indiqué vendredi qu'il se pliait à la demande du studio américain Warner, en raison d'une polémique sur le film. "La Warner Bros nous indique qu'elle souhaite annuler la projection de 'Autant en emporte le vent'. Merci de votre compréhension", a indiqué sur Twitter l'équipe de ce lieu de cinéma et de spectacles.

L'équipe du Grand Rex. pic.twitter.com/JbZaUYFcmS — Le Grand Rex (@LeGrandRex) June 12, 2020

Sur son site internet, le Grand Rex précise que "toutes les personnes ayant réservé une place" seront "automatiquement remboursées". La projection d'une copie restaurée du film était prévue le 23 juin, au lendemain de la réouverture des cinémas en France, dans sa grande salle qui peut accueillir 2 700 personnes.

Cette décision intervient alors que le mouvement "Black Lives Matter", relancé après la mort de George Floyd aux États-Unis, chamboule le monde du spectacle et de la culture.

Lancée fin mai, HBO Max a décidé de retirer temporairement de son catalogue le film multi-oscarisé de Victor Fleming avec Clark Gable et Vivien Leigh, au motif qu'il "dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine". La toute nouvelle plateforme prévoit de remettre en ligne le film avec des éléments de contexte.

"Autant en emporte le vent", qui raconte l'histoire de Scarlett O'Hara et Rhett Butler sur fond de guerre de Sécession, est considéré comme l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Hattie McDanielIl, qui joue le rôle d'une domestique esclave dans ce film, est devenue, en 1940, la première interprète afro-américaine à recevoir un Oscar en décrochant celui de meilleure actrice dans un second rôle.

La décision du Grand Rex a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de cinéphiles qui ne comprennent pas comment il est possible de déprogrammer cette oeuvre.

Honte à la @warnerbrosfr



Vous piétinez la mémoire du cinéma, la mémoire de David O. Selznick et de la @MGM_Studios https://t.co/uwqOn1S6va — uıɔoןɐs ןɐsuıqɐʇ (@nicolasnibat) June 12, 2020

