La pluie reporte les innovations tennistiques de l'UTS

Publicité Lire la suite

Biot (France) (AFP)

C'est une bonne vieille pluie qui a perturbé, samedi à Sophia Antipolis, les débuts de l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), la très novatrice formule de tournois imaginée par le coach Patrick Mouratoglou pour attirer un nouveau public plus jeune.

"Nous voulons que la première série de matchs de l'UTS soit parfaite et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter et de reprendre les matchs sans arrêt à cause de la pluie", a expliqué Mouratoglou. L'UTS débutera donc ce dimanche, si le temps le permet.

Tout a été pensé pour séduire les accros aux formats courts et à l'e-sport: les matchs se déroulant à huis clos, l'expérience de l'UTS doit se vivre dans toute sa splendeur sur le site internet de l'organisation, moyennant un abonnement, avec un habillement sonore et visuel ultra-travaillé.

Pour le passionné de tennis, l'UTS est plein de surprises, pas forcément du meilleur goût: matchs divisés en quatre quart-temps de 10 minutes pour une durée totale d'une heure, bruitages pouvant intervenir à tout moment, y compris alors que la balle est en jeu, interaction des joueurs avec les internautes via des interviewers aux changements de côté, interventionnisme du coach pendant la rencontre, utilisation par les joueurs de "cartes" devant "équilibrer" les matchs en s'octroyant momentanément un avantage (3 balles de service ou point gagnant compte triple, par exemple), ou en infligeant un handicap à l'adversaire (qui peut par exemple être privé d'une balle de service).

- Faire fi des traditions -

La compétition s'étale sur cinq week-ends successifs avec, pour commencer, une phase championnat durant laquelle les dix joueurs se rencontrent. Puis les six premiers du classement intègrent un tableau final: les deux premiers directement en demi-finales, les quatre suivants en quarts.

La formule s'exonère de nombreux éléments qui ont fait du tennis l'un des sports majeurs dans le monde: le code de conduite, le public, les médias, les traditions, les instances et même certaines règles, en particulier dans la façon de compter les points.

Le concept, chuchoté à l'oreille de Mouratoglou par le père du joueur australien Alexei Popyrin, tournait depuis quelque temps dans l'esprit du coach français de Serena Williams. Et le gel du circuit professionnel par la pandémie de coronavirus lui a permis de la lancer en attirant un sacré plateau de joueurs en mal de matchs.

Pour cette première édition, sont en effet engagés l'Autrichien Dominic Thiem (3e mondial), le Grec Stefanos Tsitsipas (6e), l'Italien Matteo Berrettini (8e), le Belge David Goffin (10e), les Français Benoît Paire (22e), Richard Gasquet (50e) et Lucas Pouille (58e), l'Espagnol Feliciano Lopez (56e), l'Allemand Dustin Brown (239e) et donc Popyrin (103e). Tous ont été choisis par l'organisation pour leur talent, leur personnalité, leur style de jeu. Et leur disponibilité.

- Ligue parallèle -

Vendredi, sous le soleil, ils ont pu tester et assimiler -plus ou moins facilement- les drôles de nouvelles règles du jeu. Mais samedi, une pluie abondante a arrosé la Côte d'Azur et grippé la machine de guerre UTS.

Si bien que les matchs programmés cette première journée, entre Pouille et Elliot Benchetrit (qui cèdera sa place à Dominic Thiem à partir du weekend prochain), ainsi que Brown-Paire, Gofin-Berrettini, Lopez-Popyrin et Tsitsipas-Gasquet, se joueront lundi. Le programme de dimanche est, lui, maintenu tel quel: Benchetrit-Popyrin, Brown-Berrettini, Lopez-Pouille, Gasquet-Goffin et Tsitsipas-Paire.

Mouratoglou espère que l'UTS va devenir une "ligue" parallèle au circuit ATP, mais assure ne pas vouloir entrer en concurrence. Mais alors que le doute plane encore sur la date de reprise du circuit professionnel traditionnel, et notamment de l'US Open prévu du 24 août au 13 septembre, sont déjà programmés dans la foulée de cette première édition des UTS 2 et UTS 3.

© 2020 AFP