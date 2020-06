PSG: Thiago Silva et Cavani vont partir, confirme Leonardo

Le défenseur brésilien Tiago Silva (g) et l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, du Paris-SG, lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid, au Parc des Princes, le 6 mars 2018

"Oui, on arrive à la fin": Leonardo, directeur sportif du Paris SG, a confirmé dans une interview au Journal du Dimanche que le Brésilien Thiago Silva et l'Uruguayen Edinson Cavani, en fin de contrat, ne prolongeraient pas avec le club au-delà de cette saison.

"Ça a été une décision très difficile à prendre", a expliqué le dirigeant dans cet entretien au "JDD" à paraître dimanche, dont des extraits ont été publiés sur le site de l'hebdomadaire.

"Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club: on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive", a-t-il poursuivi.

Cette annonce vient confirmer des informations de presse parues ces derniers jours évoquant le départ prochain du défenseur et capitaine brésilien (35 ans) et de l'avant-centre uruguayen (33 ans), meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts.

Avec des pertes estimées en interne à plus de 200 millions d'euros après l'arrêt de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, le PSG semble engager une nécessaire réduction de sa masse salariale dépassant les 300 M EUR. Et Thiago Silva comme Cavani, deux cadres symboles du projet qatari depuis plusieurs années au PSG, jouissent d'un salaire XXL.

"Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait", a ajouté Leonardo, tout en laissant la porte ouverte à une courte rallonge du contrat des deux joueurs pour leur permettre d'achever en août la campagne de Ligue des champions du PSG, interrompue en mars alors que Paris venait de se qualifier pour les quarts aux dépens de Dortmund (1-2, 2-0).

"L'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire" juridiquement, a fait valoir le dirigeant.

Pour d'autres joueurs en fin de contrat, comme Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a également laissé entendre qu'ils ne seraient pas conservés.

"L'idée, c'est aussi d'en rester là mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions", a-t-il fait valoir.

