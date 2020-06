Tennis: les compétitions reprennent en juillet en France, y compris pour les pros

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouvelle phase du déconfinement dans le tennis français, les compétitions vont reprendre en juillet y compris pour les professionnels qui vont notamment bénéficier de la création d'un mini-circuit dans le sud, a annoncé samedi la Fédération française (FFT).

Serpent de mer depuis des semaines, le circuit dans le sud, impulsé par Thierry Ascione, sera finalement "créé et organisé" par la FFT. Ce "Challenge Elite FFT" est composé de trois tournois en région Alpes-Provence-Côte d'Azur qui se joueront du 6 au 25 juillet à Nice (6-11 juillet), Cannes (13-18 juillet), et Villeneuve-Loubet (20-25 juillet).

Pourront participer à ce mini-circuit 24 joueurs et 12 joueuses "éligibles aux Qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames)", précise la FFT. Ces tournois se disputeront sous la forme d'une phase de poules puis d'un tableau à élimination directe à partir des quarts.

La surface sur laquelle se joueront ces tournois (dur ou terre battue), "sera déterminée en fonction de l’organisation ou pas de la tournée américaine", ajoute la Fédération en précisant que demi-finales et finale seraient retransmises sur la chaîne web de la FFT (FFT TV).

Les instances dirigeantes du tennis mondial doivent annoncer dans les jours qui viennent la tenue ou non d'une tournée américaine cet été et notamment de l'US Open, programmé du 24 août au 13 septembre.

Parallèlement, les Circuits nationaux de grands tournois (CNGT), ouverts aux joueurs et joueuses professionnels bénéficiant d'un classement national, vont également reprendre en juillet dans une trentaine de clubs. Le calendrier de ces tournois "est en cours d'élaboration", a précisé la FFT.

"Ces deux circuits permettront aux joueuses et joueurs de disputer des matchs, de se remettre en condition en vue d'une reprise de la saison internationale et de recevoir un prize money (gains). Dans le cadre de ces épreuves, les officiels (arbitres et juge-arbitres) et les entraîneurs professionnels auront également l’opportunité de retrouver le terrain et de reprendre ainsi leurs activités principales", a expliqué la Fédération.

© 2020 AFP