Europe sans frontière : le bon moment ?

Le Débat de France 24 - lundi 15 juin 2020 © France 24

La France passe au vert. Les Français peuvent à nouveau circuler librement sur le territoire métropolitain et vers la plupart des pays européens, en attendant la réouverture des frontières extérieures de Schengen prévues pour le 1er juillet. Une situation qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines et elle pourrait bien le redevenir. Car au moment même où l’Europe renoue avec la vie d’avant, on commence à craindre l’effet d’une deuxième vague ailleurs, dans les foyers d’origine du coronavirus, en Chine, en Iran, là où pourtant on pensait l’épidémie en voie d’extinction.

