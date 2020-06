La France, la Belgique et la Grèce rétablissent la libre circulation

Après trois mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières nationales, les Français, Belges et Grecs retrouvent lundi la possibilité de voyager plus facilement d'un pays à l'autre.

Les Européens peuvent de nouveau voyager. Mais attention avant de boucler ses valises : le retour à la libre de circulation à l'intérieur du Vieux continent se fait en ordre dispersé.

La Belgique, la France, la Grèce rétablissent lundi 15 juin la libre circulation avec tous les pays du continent. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine.

Vers l'Allemagne et l'Autriche, les contrôles à l'arrivée par la route, le rail ou les airs seront levés lundi à minuit.

Parmi les pays à rouvrir leur frontière, ou l'ayant déjà fait, nombre d'entre eux (Hongrie, Bulgarie, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Lettonie...) maintiennent cependant des restrictions pour les voyageurs en provenance des destinations européennes où le taux d'infection est encore jugé trop élevé.

La Norvège va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques, en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède, où l'épidémie de nouveau coronavirus reste vive.

L'Espagne rouvre ses frontières le 21 juin

Chaque pays a composé sa liste, plus ou moins longue, de zones à risque. La Suède et la Grande-Bretagne y figurent invariablement. S'y ajoutent souvent l'Espagne et le Portugal. Parfois les Pays-Bas, la Belgique, la France. Les listes sont révisées régulièrement.

Soit les voyages depuis ou vers ces destinations sont proscrits, soit un test de dépistage négatif au Covid-19 ou un isolement de 14 jours sont requis.

La France prévient qu'elle appliquera "la réciprocité" aux pays imposant des restrictions à ses ressortissants.

De son côté, l'Espagne va avancer au 21 juin le rétablissement de la libre circulation avec tous les pays de l'UE, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles seront levés le 1er juillet, a annoncé dimanche le chef du gouvernement, Pedro Sanchez.

Avec AFP

