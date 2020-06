Réouverture des écoles : les professeurs demandent des précisions

Crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous à partir du 22 juin, a annoncé dimanche 14 uin le président français Emmanuel Macron.

Crèches, écoles et collèges rouvriront pour tous les élèves à partir du 22 juin pour 10 jours, a annoncé dimanche Emmanuel Macron. Une annonce qui laisse seulement une semaine aux professeurs pour organiser la reprise.

Une rentrée en juin. Lors de son allocution du 14 juin, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dimanche la réouverture avec "une présence obligatoire" des crèches, écoles et collèges. Une réouverture à quinze jours des vacances d'été qui fait réagir entre souci d'organisation et risques sanitaires liés au Covid-19.

Après deux mois de fermeture lors du confinement puis une reprise très partielle sur la base du volontariat, les élèves des classes primaires et des collèges vont donc devoir retourner à l’école pour 10 jours de cours entre le 22 juin et le 4 juillet.

"Deux semaines ça compte, deux semaines ce n'est pas rien, que ce soit sur le plan pédagogique et psychologique" pour les élèves, a dit le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, affirmant que cette année la fin des cours sera véritablement le 4 juillet, du fait de l'annulation des examens. "L'école ne doit jamais être une garderie", estime le ministre.

Le Snes-FSU, syndicat national des enseignants du second degré, estime que "c’est une bonne nouvelle parce qu’on n’avait pas compris pourquoi l’école, à un moment, était devenue facultative pour certains jeunes”, selon sa secrétaire nationale et porte-parole Frédérique Rolet, sur FranceInfo. "Il faut travailler les groupes pour permettre justement de rattraper les décrocheurs. Toutes ces questions-là sont des questions urgentes. Ces quelques jours vont peut-être quand même permettre avec certains, de faire le point sur ceux qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait pendant la période de confinement."

Une semaine pour être prêt

Cependant, le Snes-FSU n'est pas exempt d'inquiétudes et d'interrogations sur l’organisation de cette rentrée de dernière minute.

"Il faut une réorganisation. Jusqu'ici on avait refait des emplois du temps, refait des groupes de classes. Tout ça va devoir demander de nouveau un travail collectif, estime Frédérique Rolet. Beaucoup, beaucoup d'interrogations [se] posent encore."

Pour le syndicat Sud-Education : "De nombreuses questions restent en suspens : maintien ou non du protocole sanitaire, retour ou non des personnels à risques notamment ? Par ailleurs, de nouveau, le caractère abrupt des annonces n’est pas à même de favoriser une organisation des équipes permettant un retour en classe dans les meilleures conditions", explique le syndicat dans un communiqué.

"Nous n’avons aucune information. Pas un mot sur le #ProfBashing, ni un #MerciLesProfs", déplore pour sa part le collectif citoyen des Stylos rouges, qui réclame sur Twitter "Salaires. Moyens. Respect."

Le député France insoumise Ugo Bernalicis lui dénonce cette décision du gouvernement : la réouverture le 22 juin pour deux semaines sans projet pédagogique, dans un climat de stress inouï pour les enfants, sans accompagnement des professeurs et dans le non-dialogue avec les collectivités locales est honteuse et irresponsable", a-t-il tweeté

Un protocole sanitaire dévoilé dans la semaine

Le protocole sanitaire cristallise les inquiétudes des professeurs. Depuis le début du déconfinement, celui imposé aux établissements scolaires, très strict, ne permettait d'accueillir que 15 élèves maximum par classe en primaire.

"L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante", a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Il faudra respecter une distance d'"un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4 m2 par élève.

"Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face", explique un décret publié lundi matin.

Avec cette nouvelle mesure, mise en place à partir de lundi prochain, "la limitation de 15 élèves par classe en primaire" sera donc levée. La nouvelle version du protocole sanitaire sera dévoilée mardi.

Selon les derniers chiffres du ministère, 1,8 million d'écoliers (sur un total de 6,7 millions) sont retournés à l'école, mais rarement à temps complet. Au collège, ils sont 600 000 sur 3,3 millions d'élèves.

