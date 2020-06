Wall Street ouvre en forte baisse, craignant une deuxième vague

Le New York Stock Exchange à New York, le 26 mai 2020

New York (AFP)

La Bourse de New York reculait fortement lundi peu après l'ouverture dans un marché de plus en plus inquiet d'une deuxième vague de Covid-19 et de ses conséquences sur l'économie américaine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average reculait de 2,48% à 24.971,17 points aux alentours de 13H50 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique baissait de 1,50% à 9.445,15 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, cédait 1,95% à 2.982,04 points.

Signe de l'intérêt des investisseurs pour les actifs jugés moins risqués, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américains baissait, évoluant à 0,6707% contre 0,7034% vendredi à la clôture.

La place new-yorkaise avait déjà accusé de fortes pertes la semaine dernière, enregistrant jeudi sa pire séance depuis mars: le Dow Jones avait enregistré une baisse hebdomadaire de 5,6% et le Nasdaq de 2,3%.

"Les inquiétudes tournent autour de nouveaux cas de contaminations en Chine qui ont forcé Pékin à passer à l'action, ainsi que d'une résurgence des cas dans plusieurs Etats américains", indique JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"Le marché est aux prises avec la crainte de voir débuter une deuxième vague", ajoute l'expert.

Selon un bilan établi par l'AFP, la pandémie a fait plus de 433.000 morts et contaminé plus de 7,9 millions de personnes dans le monde. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 115.000 décès.

La publication lundi d'un indice bien meilleur que prévu sur l'activité manufacturière dans la région de New York n'a, par ailleurs, pas vraiment fait réagir le marché.

Selon l'enquête mensuelle de l'antenne de New York de la Réserve fédérale, cet indice a gagné 48,3 points pour s'établir à -0,2 point et s'approcher de la limite entre récession et croissance.

La ville de New York, qui a été pendant des semaines l'épicentre de l'épidémie américaine de coronavirus, a officiellement entamé son déconfinement il y a tout juste une semaine, le 8 juin.

Mais le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a menacé dimanche de revenir sur le calendrier des phases de réouverture après de larges rassemblements pendant le week-end, en violation des règlements sur le confinement.

