Angleterre: City-Arsenal comme premier choc, Liverpool proche du sacre

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola conseille et Nicolas Otamendi lors d'un match de Premier League face à Manchester United, à Old Trafford, le 8 mars 2020

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Et revoilà la Premier League: après trois mois d'interruption en raison du coronavirus, le tout-puissant Championnat d'Angleterre reprend mercredi avec une affiche de gala entre Manchester City et Arsenal (21h15), décisive pour Liverpool qui rêve d'être sacré dimanche contre Everton.

En redémarrant par deux matches en retard de la 28e journée, la Premier League s'offre dès son premier soir un choc d'envergure entre le Manchester City de Pep Guardiola et Arsenal, entraîné par son ancien adjoint Mikel Arteta. Avec un enjeu de taille: une défaite des Citizens (2e, 57 pts) ouvrirait la voie à un titre de Liverpool (1er, 82 pts) dès dimanche (20h00) lors du derby face à Everton, cette fois pour le compte de la 30e journée.

Le scénario serait quasiment rêvé pour les Reds. Sevrés de titre depuis 30 ans, les supporters de Liverpool ne demandent pas mieux qu'un trophée glané chez le rival local. Seule ombre au tableau: le derby, d'ordinaire bouillant, se jouera à huis clos, les conditions sanitaires pour un retour des fans en tribunes n'étant pas réunies.

Pour arracher ce titre tant attendu, encore faudra-t-il que les Reds retrouvent leur niveau étincelant du début de saison, qui les a vus prendre un gigantesque avance de 25 points en championnat, et pas celui de leurs dernières semaines de compétition, fin février et début mars, qui les a vus sortir en quelques jours de la Coupe d'Angleterre et de la Ligue des champions et subir leur première défaite de la saison en championnat à Watford (3-0).

- La C1 dans toutes les têtes -

Le match de mercredi revêt aussi une importance de taille pour Arsenal. Les Gunners, seulement 9es du championnat avant son interruption (avec 40 pts), ont besoin d'une victoire pour continuer de croire à la 4e place, qualificative pour la Ligue des champions et actuellement occupée par Chelsea (48 pts), derrière Leicester troisième (53 pts).

La C1 sera aussi dans toutes les têtes vendredi (21h15) avec la réception de Manchester United (5e, 45 pts) par Tottenham (8e, 41 pts). Deux clubs aux trajectoires opposées avant l'interruption du championnat: les Red Devils restaient sur deux victoires et un nul en trois rencontres, Tottenham sur deux défaites et un nul.

Enfin, si le titre n'est pas joué d'ici là, il pourrait à nouveau être mis en jeu lundi, en clôture de la 30e journée, qui verra Manchester City recevoir Burnley (10e, 39 pts). Même si, pour les "Citizens", l'objectif consiste à présent à protéger leur deuxième place de la menace de Leicester.

Programme de la fin de la 28e journée du Championnat d'Angleterre (en heures françaises):

Mercredi:

(19h00) Aston Villa - Sheffield United

(21h15) Manchester City - Arsenal

Programme de la 30e journée du Championnat d'Angleterre (en heures françaises):

Vendredi:

(19h00) Norwich City - Southampton

(21h15) Tottenham - Manchester United

Samedi:

(13h30) Watford - Leicester

(16h00) Brighton - Arsenal

(18h30) West Ham - Wolverhampton

(20h45) Bournemouth - Crystal Palace

Dimanche:

(15h00) Newcastle - Sheffield United

(17h15) Aston Villa - Chelsea

(20h00) Everton - Liverpool

Lundi:

(21h00) Manchester City - Burnley

© 2020 AFP