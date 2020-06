"Finis les applaudissements" : les soignants de retour dans la rue après le Covid-19

Des manifestants devant l'hôpital Robert-Debré, à Paris, demandent de meilleurs conditions de travail, des embauches et davantage de soutien pour leur secteur, le 11 juin 2020.

Après trois mois de crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, médecins, aides-soignants et infirmiers vont battre le pavé une nouvelle fois un peu partout en France mardi, pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital, en plein "Ségur de la santé".

Publicité Lire la suite

"Finis les applaudissements, place aux rassemblements." Des médecins, aides-soignants et infirmiers vont regagner les rues partout en France, mardi 16 juin, pour faire pression sur l'exécutif et lui rappeler les promesses faites pendant trois mois de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19. Cela alors que le gouvernement se retrouve en plein "Ségur de la santé", destiné à refonder le système de santé français.

De Paris à Montpellier en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, Sud, Collectif Inter-Hôpitaux...).

L'objectif est de mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin d'obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des Ehpad. Ceux-ci ont été salués comme des "héros en blouse blanche" par le chef de l'État au début de l'épidémie.

"Les médailles en chocolat et les promesses ne suffiront pas"

"Les discours lénifiants du gouvernement, les médailles en chocolat et les promesses de primes aléatoires et hypothétiques ne suffiront pas. Désormais il faut de véritables moyens humains et budgétaires pour la santé publique", a prévenu la CGT dans un communiqué.

À Paris, une manifestation est prévue à 13 h devant le ministère de la Santé, en présence de plusieurs leaders syndicaux, dont Philippe Martinez (CGT) et Yves Veyrier (FO). Le rassemblement sera suivi d'un cortège en direction de l'Assemblée nationale et des Invalides.

Ailleurs, la plupart des autres manifestations se tiendront devant des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux, où la CFDT elle aussi a déposé un préavis de grève. Des aides à domicile et associations de retraités ont également prévu de se joindre aux mouvements.

Les soignants, en première ligne face au Covid-19, réclament un "plan de recrutement" et une "revalorisation générale des salaires", de l'ordre de 300 à 400 euros selon les syndicats. Ils souhaitent "l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits".

"Après 14 mois de mobilisation et une crise sanitaire, un retour à 'l'anormal' est inenvisageable. Pour les usagers, ce n'est plus le temps d'applaudir les soignants mais de soutenir nos revendications", insiste le Collectif Inter-Hôpitaux, fer de lance d'un mouvement engagé voilà un an.

"Réponses concrètes maintenant"

Cette journée de mobilisation, point d'orgue d'une série d'actions menées ces dernières semaines à l'hôpital, dans le cadre notamment des "mardis de la colère", intervient en plein milieu du "Ségur de la santé", lancé le 25 mai par le Premier ministre, Édouard Philippe.

Cette concertation, pilotée par Nicole Notat et destinée à refonder le système de santé français, doit aboutir d'ici début juillet à des propositions concrètes. Mais aucun chiffre n'a à ce stade été mis sur la table, notamment pour les hausses de salaires.

Une source d'exaspération pour les syndicats. "Les organisations syndicales ne peuvent pas travailler dans l'improvisation constante et en l'absence de moyens alloués", ont déploré une dizaine d'organisations médicales, dont la Fédération des médecins de France (FMF), dénonçant un "faux-semblant".

"La méthodologie du Ségur de la santé pose problème", a abondé le Collectif Inter-Hôpitaux, en regrettant "l'absence de transparence dans la conduite des travaux". "Des réponses concrètes doivent être apportées maintenant", a-t-il insisté.

Dans ce contexte, un syndicat, Sud Santé, a décidé de claquer la porte des discussions, dénonçant une "vaste opération de communication". Ce geste n'a pas fait d'émule pour l'instant mais d'autres organisations ont fait planer la menace d'un départ.

Majoration des heures supplémentaires à l'hôpital, payées avant septembre

Interrogé lundi sur LCI, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est voulu rassurant. "On travaille, on avance", a-t-il déclaré, en indiquant que "plus de cent consultations au niveau national" avaient été effectuées depuis le début du Ségur.

Hasard du calendrier ? Le gouvernement a publié ce week-end des décrets entérinant le versement d'une prime exceptionnelle de 1 000 à 1 500 euros pour les salariés des Ehpad, et une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées à l'hôpital, qui seront payées avant septembre.

Concernant les hausses de salaire promises dans le cadre du Ségur, "le rendez-vous est fixé" avec les soignants, a par ailleurs rappelé lundi Olivier Véran. "D'ici à début juillet, ils auront toutes les réponses aux questions qu'ils posent et aux revendications qu'ils portent légitimement."

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne