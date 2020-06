France Télévisions confie ses programmes à un pro du documentaire

France Télévisions a confié la direction de ses programmes à Diego Buñuel, jeune réalisateur et ancien responsable des documentaires chez Canal+ puis Netflix

Paris (AFP)

France Télévisions a confié la direction de ses programmes à Diego Buñuel, jeune réalisateur et ancien responsable des documentaires chez Canal+ puis Netflix, qui prendra ses fonctions le 22 juin, a annoncé le groupe public mardi.

Diego Buñuel, 45 ans, remplace Nathalie Darrigrand, partie en janvier sur un désaccord éditorial. "Sa vision, son parcours seront autant d'atouts pour France Télévisions et pour la télévision française", a déclaré dans un communiqué le numéro deux du groupe, Takis Candilis.

Petit-fils du réalisateur Luis Buñuel, Diego Buñuel a été reporter et réalisateur pour l'agence Capa, et a présenté "Les nouveaux explorateurs" sur Canal+ avant de prendre la tête des documentaires de la chaîne cryptée en 2014.

En janvier 2018, il avait rejoint Netflix au poste de responsable des documentaires en Europe.

"Ma carrière TV a commencé à France Télévisions avec Des racines et des ailes et Envoyé spécial. Je suis honoré de rejoindre le Service Public et ses équipes talentueuses", a tweeté Diego Buñuel mardi.

