Un accrochage militaire à la frontière entre la Chine et l'Inde fait trois morts

Une vue du lac Pangong, dans la région du Ladakh, à la frontière entre la Chine et l'Inde, le 14 septembre 2018.

L'armée indienne a annoncé mardi que trois de ses soldats ont péri lors d'une "confrontation violente" la veille avec l'armée chinoise sur la frontière disputée au Ladakh (nord), objet de tensions récurrentes entre les deux pays. Pékin a accusé New Delhi d’être responsable de l’incident.

Depuis mai, les tensions dans la région ne cessent de monter. Lundi, au moins un officier et deux soldats indiens ont été tués dans une "confrontation violente" avec l'armée chinoise sur la frontière disputée au Ladakh (nord), dans la zone himalayenne, a annoncé mardi 16 juin l’armée indienne. Les tensions dans la région, récurrentes entre les deux géants asiatiques, se sont accrues depuis mai.

L'armée indienne a précisé dans un communiqué qu'une réunion était en cours entre des hauts gradés représentant les deux parties pour tenter d'apaiser les tensions.

La Chine a accusé mardi l'Inde d'être responsable de l'incident, affirmant que les soldats indiens avaient franchi à deux reprises leur frontière contestée et avait "attaqué" des soldats chinois.

"Le 15 juin, des troupes indiennes ont gravement violé le consensus bilatéral et franchi la frontière à deux reprises, avant de se livrer à des activités illégales et de provoquer et d'attaquer des soldats chinois, avec pour résultat une grave confrontation physique", a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Delhi annonce des victimes "des deux côtés", Pékin ne le confirme pas

New Delhi a affirmé que trois de ses militaires avaient péri lors de ces heurts, qui ont fait des victimes "des deux côtés". Interrogé à ce sujet, Zhao Lijian a dit ne pas avoir d'information quant à de possibles victimes chinoises.

"La Chine et l'Inde sont d'accord pour continuer à résoudre les problèmes bilatéraux par le dialogue et la consultation", a-t-il assuré. "Nous appelons une nouvelle fois l'Inde (...) à maîtriser ses troupes frontalières", a ajouté le porte-parole de Pékin. "Ne franchissez pas la frontière, ne provoquez pas de troubles", a-t-il lancé.

Les dernières semaines ont été émaillées de plusieurs incidents au niveau de cette zone de l'Himalaya occidental, qui n'avaient cependant fait aucune victime jusqu'ici.

Des confrontations de plus en plus fréquentes

Les confrontations dans des zones montagneuses entre armées indienne et chinoise sont devenues plus fréquentes ces dernières années, ce que l'administration Trump interprète comme le signe d'une agressivité chinoise croissante dans la région. Aucune balle n'a été tirée au-dessus de la frontière disputée depuis 1975.

Les deux géants asiatiques se disputent de larges portions de territoires le long de leur frontière himalayenne, longue de 3 500 kilomètres, et tracée après leur courte guerre de 1962. Les troupes indiennes ont alors été rapidement défaites par l’armée chinoise.

