Espagne: le Real se défait de Valence 3-0 et revient sur le Barça

Karim Benzema a ouvert et clos le score assurant le succès du Real Madrid face à Valence au stade Alfredo di Stefano à Valdebebas, le 18 juin 2020

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Le Real Madrid a répondu au leader Barça en l'emportant 3-0 contre le Valence CF ce jeudi soir à domicile et à huis clos pour la 29e journée du championnat d'Espagne.

Les hommes de Zinédine Zidane (2e, 62 pts) ont glané le succès grâce à un doublé de Karim Benzema (61e, 86e) et un but du revenant Marco Asensio (74e), et pointent désormais à deux points du leader catalan (64 pts), qui se déplace vendredi soir (20h00 GMT) chez le troisième du classement, à Séville. Valence, pour sa part, reste 8e (43 pts).

Résultats complets de la 29e journée:

Lundi

Levante - Séville 1 - 1

Betis Séville - Grenade 2 - 2

Mardi

Villarreal - Majorque 1 - 0

Getafe - Espanyol Barcelone 0 - 0

Barcelone - Leganés 2 - 0

Mercredi

Valladolid - Celta Vigo 0 - 0

Eibar - Athletic Bilbao 2 - 2

Osasuna - Atlético Madrid 0 - 5

Jeudi

Alavés - Real Sociedad 2 - 0

Real Madrid - Valence CF 3 - 0

© 2020 AFP