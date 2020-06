France : Emmanuel Macron commémore l'Appel du 18 juin sous le signe de l'amitié franco-britannique

Le président Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe, lors de la cérémonie du 18 juin.

Emmanuel Macron célèbre jeudi, à Paris puis à Londres, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle. Le président doit s'entretenir avec Boris Johnson dans l'après-midi.

Pour commencer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle, Emmanuel Macron s'est rendu, jeudi 18 juin, au Musée de la Libération aux Invalides. Il s'est entretenu avec Hubert Germain, 99 ans, l'un des quatre derniers Compagnons de la Libération.

"Nous nous devons d'être inspirés par cette force d'âme", lui a déclaré le chef de l'État : "Votre courage, votre vertu au sens romain du terme, sont une fierté pour notre pays et nous inspirent encore. On fera en sorte que chaque jeune sache ce qu'il vous doit".

Dans le musée lui ont été présentés notamment le texte original de l'Appel, ainsi qu'une vitrine avec les photos des six femmes compagnons de la Libération.

80e anniversaire de l'appel du 18 juin : des hommages en France et à Londres

Puis, le président a assisté à la traditionnelle cérémonie au mémorial du Mont Valérien, principal lieu d'exécution de résistants et d'otages pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour lui d'appeler à l'unité de la nation, quand tous ses adversaires se disputent l'héritage du général de Gaulle. La patrouille de France et les Red Arrows de la Royal Air Force ont survolé le site, puis la statue de Winston Churchill devant le Petit Palais.

Avec une délégation restreinte, Emmanuel Macron s'envolera ensuite pour Londres - où l'obligation de quarantaine pour les visiteurs étrangers exempte les visites diplomatiques - pour rendre hommage à la ville qui fut la capitale de la France Libre.

Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis sa visite à Naples le 27 février pour un sommet italo-français. En présence du prince Charles, Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à la ville de Londres.

Au lendemain de son arrivée, de Gaulle y avait appelé les militaires, ingénieurs et ouvriers français à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie. "Quoi qu'il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas", avait-il déclaré en concluant son intervention.

Cette visite intervient alors que Londres et Bruxelles essaient de débloquer les négociations d'un accord sur la relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après la fin de la période de transition le 31 décembre.

Entretien avec Boris Johnson

Emmanuel Macron achèvera sa visite par un entretien avec le Premier ministre Boris Johnson, où les négociations du Brexit devraient être au menu.

"C'est une visite très importante qui permettra d'avancer sur tous les sujets du moment", a affirmé jeudi le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab sur la BBC. "Oui, nous voulons parler" du Brexit, a-t-il ajouté, car "tout en quittant l'UE, nous pouvons et nous voulons bâtir des relations en Europe encore plus fortes avec nos voisins les plus proches", a-t-il ajouté.

Ce déplacement sera pour le chef de l'État le deuxième événement dans le cadre de "l'année de Gaulle" après la célébration, le 17 mai, du 80e anniversaire de la bataille de Montcornet (Aisne) et avant le 50e anniversaire de la mort du général à Colombey-les-Deux-Églises le 9 novembre.

