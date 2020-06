Le Covid, un phénomène médiatique sans précédent, selon une étude

Publicité Lire la suite

La pandémie de Covid-19 fait l'objet d'une couverture médiatique "sans précédent" dans la presse française, selon un rapport publié jeudi par la plateforme de veille Tagaday.

Au mois de mars, la visibilité de l'épidémie dans la presse n'a cessé de croître jusqu'à atteindre son faîte le 20 mars, quatre jours après l'annonce du confinement, avec plus de 19.000 citations enregistrées en une seule journée, selon Tagaday (ex-Press'edd).

"Soit près d'un article sur deux traitant du sujet sur l'ensemble de la production journalistique française (presse écrite et web éditorial): un record absolu", soulignent les auteurs de l'étude.

A titre de comparaison, le mouvement des "gilets jaunes" atteignait son apogée avec 6 095 citations sur une journée au plus fort de la contestation en décembre 2018. L'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017 avait fait l'objet de 7.698 citations.

Le coronavirus a représenté 38% de l'ensemble des contenus journalistiques produits au mois de mars, et 48% en avril, un nouveau record selon l'étude, avant de redescendre à 36% en mai. Les termes confinement, épidémie, sanitaire, pandémie et masque sont les plus cités, dans l'ordre.

Cette étude a été réalisée du 1er mars au 31 mai 2020 à partir d'un échantillon de 3 000 titres et sites de médias français.

