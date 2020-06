Les personnes déplacées représentent 1% de la population mondiale, selon l'ONU

En 2019, le nombre de personnes déplacées dans le monde a atteint 79,5 millions de personnes. © Vincent Tremeau, UNHCR

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Près de 80 millions de personnes ont dû quitter leur foyer pour fuir la violence et la persécution et vivent aujourd'hui loin de chez elles, révèle le dernier rapport de l'ONU. Un nombre record, qui risque de s'aggraver encore dans les mois et les années à venir, selon le HCR.