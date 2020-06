Programme "compacté" pour les 24 Heures du Mans en septembre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La 88e édition des 24 Heures du Mans, reportée de juin aux 19 et 20 septembre à cause du coronavirus, "se déroulera selon un programme exceptionnellement compacté" sur 4 jours, a annoncé l'organisateur de la course, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), jeudi.

"Bien conscient de l'impact économique de la situation actuelle pour les équipes et afin de limiter une mobilisation de moyens sur une trop longue période pour elles, l'Automobile Club de l'Ouest a acté de réorganiser le planning d'essais indispensables à la bonne préparation de tous, ainsi que les qualifications, le nouveau temps fort de l'Hyperpole, le warm up et la course, sur 4 jours consécutifs (...) de jeudi à dimanche", est-il précisé.

Après les vérifications administratives et techniques mercredi, au circuit et non en ville, les 62 voitures inscrites "prendront la piste jeudi, avec des essais libres, une qualification, du roulage de nuit, puis vendredi avec d'autres essais et la suite des qualifications". Le départ de la course sera donné samedi à 14h30 (12h30 GMT) pour une arrivée à la même heure dimanche.

"Pour toutes les informations afférentes à l'accueil du public et aux activités qui leur seront proposées, plus de détails seront donnés le 30 juin", ajoute l'ACO.

En temps normal, les 24 Heures du Mans se déroulent sur plus d'une semaine, avec de nombreux événements en centre-ville. Les essais libres et les qualifications ont lieu le mercredi et le jeudi, avant la course le samedi et dimanche.

Le programme de la 88e édition des 24 Heures du Mans (en heure GMT):

Mercredi 16 septembre:

06h00-16h00: vérifications administratives et techniques (au circuit)

Jeudi 17 septembre:

08h00-11h00: essais libres 1

12h00-15h00: essais libres 2

15h15-16h00: qualifications

18h00-22h00: essais libres 3

Vendredi 18 septembre:

08h00-09h00: essais libres 4

09h30-10h00: qualifications/hyperpole (attribue les 6 premières places de chaque catégorie sur la grille de départ)

Samedi 19 septembre:

08h30-08h45: warm up

12h30: départ

Dimanche 20 septembre:

12h30: arrivée

© 2020 AFP