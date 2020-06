Christianisme : l’ascension des femmes

ACTUELLES © France 24

Qu’elles soient catholiques, protestantes ou encore orthodoxes, les communautés chrétiennes à travers le monde vivent en grande partie grâce aux femmes. Elles sont à la fois les petites mains des paroisses et les plus nombreuses à participer aux cultes. Pourtant, leur contribution est peu reconnue et elles sont très largement exclues des postes à responsabilité et de la hiérarchie du clergé.