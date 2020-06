Coupe d'Europe de rugby: formule à 24 équipes décidée la semaine prochaine

Match de Coupe d'Europe entre le Racing 92 de Simon Zebo (balle en main) et les Gallois d'Ospreys, le 7 décembre 2019 à Swansea

Vingt-quatre clubs, dont huit représentants français, vont disputer la Coupe d'Europe de rugby la saison prochaine, une décision qui devrait être entérinée la semaine prochaine, a appris vendredi l'AFP de sources proches du dossier.

Le board de l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, est en effet programmé le 24 juin et devrait valider une formule à vingt-quatre équipes, à deux poules de douze, selon ces sources.

Le lendemain, le 25 juin, le comité directeur de la Ligue nationale de rugby se réunit à son tour et devrait acter le système de qualification, qui permet à huit clubs du Top 14 de se qualifier.

Mi-mai, l'EPCR avait confirmé être en train d'étudier la refonte de la Coupe d'Europe. "Pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles de fin de saison de nos trois ligues", avait expliqué Vincent Gaillard, directeur général de l'instance à l'AFP.

"L'intention de reprogrammer les trois week-ends de phase finale reste absolument intacte. Nous travaillons à des scénarios qui consisteraient à les reprogrammer entre la mi-septembre et la mi-octobre, avec les deux finales de Champions Cup et de Challenge les 16 et 17 octobre à Marseille", avait-il également assuré à propos de la saison en cours, arrêtée pour l'instant au niveau des quarts de finale.

Une incertitude demeure en revanche sur le nom des huit clubs français qualifiés: en effet, à en croire une source proche du dossier, en cas de victoire française en Challenge, le vainqueur prendrait la place du huitième du classement.

Les sept premiers du Top 14, gelé depuis la mi-mars, seront donc européens la saison prochaine: Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 92, Toulon, La Rochelle, Clermont et Toulouse.

En Challenge, Toulon et Bordeaux-Bègles sont encore en course mais déjà assurés de leur ticket pour la Coupe d'Europe. Seul Castres (10e du Top 14), qui doit affronter les Leicester Tigers en quarts de finale, peut encore déloger Montpellier, 8e et dernier qualifié.

