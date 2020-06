Fair-play financier: 3 M EUR d'amende pour Marseille, qui pourra jouer la C1

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, l'Américain Frank McCourt (g), et son président Jacques-Henri Eyraud, avant le match de Ligue 1 face à Montpellier, au Vélodrome, le 24 mai 2019

Marseille (AFP)

L'Olympique de Marseille a été condamné à une amende de 3 millions d'euros pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, a annoncé vendredi l'UEFA, une décision qui préserve l'essentiel pour le club marseillais, autorisé à disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

En plus de l'amende, la Chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'instance a décidé de retirer 15% des sommes que le club percevra pour sa participation aux compétitions européennes pour 2020-2021 et éventuellement 2021-2022 s'il est qualifié, et d'imposer une limite de 23 joueurs sur l'effectif qui pourra disputer les coupes continentales jusqu'à 2022-2023.

Ce jugement écarte définitivement le scénario craint par les supporters: une interdiction de jouer la Ligue des champions, alors que l'OM a gagné sur le terrain le droit de la disputer, en terminant deuxième du dernier exercice de Ligue 1 interrompu par le coronavirus.

Le club paye le déséquilibre financier dans ses comptes 2018-2019, qui a attiré l'attention de l'instance européenne.

- Déficit dépassé -

Le 5 mars dernier, l'UEFA a annoncé que le dossier passait de la Chambre d'instruction à celle de jugement, car l'OM a dépassé son déficit négocié: les pertes ne devaient pas excéder 50 M EUR en juin 2019, elles étaient de 91 M EUR.

Marseille avait pourtant signé un accord portant sur quatre saisons, jusqu'en 2023, où il s'engageait à réduire ses dépenses pour parvenir à l'équilibre.

La saison précédente déjà, l'OM était en déficit de 78,5 M EUR, et avait été sanctionné: 6 M EUR retirés de ses futurs gains en coupes d'Europe, dont 4 M EUR conditionnés au respect par le club de ses engagements auprès de l'instance.

Selon cette première sanction, les Marseillais devaient également limiter à 23 (contre 25 habituellement) le nombre de joueurs inscrits en coupes d'Europe pour la saison 2020/2021 - ce qui sera donc le cas sur les trois prochaines années, suite à la dernière annonce de l'UEFA.

Le président Jacques-Henri Eyraud et ses équipes ont longuement négocié au sujet du FPF, le dirigeant effectuant plusieurs allers-retours au siège de l'UEFA à Nyon, puis les discussions se sont poursuivies à distance pendant la crise sanitaire.

"JHE" a défendu sa vision, et celle du propriétaire du club, Frank McCourt: les premières années étaient consacrées aux investissements lourds pour lancer leur projet.

L'homme d'affaire américain a déjà injecté quelques 250 M EUR dans le club, racheté en octobre 2016.

Pour rappel, le fair-play financier (FPF) interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part des propriétaires.

