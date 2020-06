Italie: Alex Zanardi grièvement blessé dans un accident de vélo à main

Publicité Lire la suite

Milan (AFP)

Alessandro Zanardi, l'ancien pilote de F1 amputé des deux jambes après un accident, puis quadruple médaillé d'or aux Jeux Paralympiques, a été grièvement blessé vendredi, sur son vélo à main, lors d'une course handisport en Italie.

Son état "est extrêmement grave, il est actuellement en salle d'opération de neurochirurgie", a indiqué le Dr Francesco Bova, chef des Urgences de l'hôpital Le Scotte, à Sienne, où Zanardi avait été transporté en hélicoptère après son accident.

Zanardi, 53 ans, participait à une étape du relais "Objectif Tricolore", en Toscane, quand il a "perdu le contrôle" de son vélo à main, "a fait deux tonneaux puis a percuté un camion. La collision a été terrible", a indiqué Mario Valentini, entraîneur de l'équipe d'Italie de cyclisme handisport, au quotidien italien le Corriere della Sera.

Véritable porte-drapeau du handisport dans le monde entier, Zanardi est "un véritable combattant qui inspire beaucoup de monde", a réagi l'une de ses anciennes écuries, Williams F1. "Il a déjà eu sa part de malchance, qu'il a toujours réussi à transcender grâce à sa détermination", a ajouté Martin Brundle, l'ancien pilote de F1 devenu consultant.

- Record du monde en triathlon paralympique -

"Je suis très inquiet, je retiens mon souffle, je prie. Je suis l'un de ses fans et je suis son ami", a réagi sur Twitter l'Américain Mario Andretti, ancien champion du monde de F1.

Zanardi a disputé 41 Grands Prix de Formule 1 entre 1991 et 1999, avec comme meilleur résultat une 6e place au GP du Brésil 1993, dans une Lotus. Il a surtout été deux fois champion d'Indycar aux Etats-Unis (1997, 1998), à l'époque où cette série s'appelait CART, puis Champ Cars.

Suite à un gros accident en 2001 sur la piste allemande du Lausitzring, à 320 km/h, Zanardi avait été amputé des deux jambes. Il a ensuite repris le volant en voitures de tourisme (WTCC) et en GT, puis s'est reconverti dans le handisport avec beaucoup de succès: quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux Paralympiques de 2012 et 2016, ajoutés à dix titres mondiaux, tous conquis sur un vélo à main.

"Je m'étais fixé un objectif, celui de mener une vie normale", disait Zanardi après son accident de 2001. "Aujourd'hui, je peux marcher, nager, skier", ajoutait-il quelques années plus tard. Il a même participé au fameux Ironman, le triathlon le plus dur du monde, en 2014 à Hawaï, et a établi un nouveau record du monde, en septembre dernier, pour un triathlon paralympique: 8 heures, 25 minutes et 30 secondes.

