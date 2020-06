L'écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafon, auteur de "L'Ombre du vent", est mort

L'Espagnol Carlos Ruiz Zafon, rendu célèbre mondialement par son roman "L'Ombre du vent", s'est éteint vendredi aux États-Unis des suites d'un cancer, à l'âge de 55 ans.

L'auteur des romans à succès "L'Ombre du vent" et "Le Prisonnier du ciel" est mort, a annoncé vendredi 19 juin la maison d'édition de Carlos Ruiz Zafon. L'écrivain est décédé d'un cancer à l'âge de 55 ans à Los Angeles, où il résidait.

Traduits dans de plus de quarante langues, les livres de Carlos Ruiz Zafon ont notamment été récompensés en France par les prix Femina (2004) et Michelet (2005).

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él.”



La Sombra del Viento



Hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, uno de los mejores novelistas contemporáneos.



"Chaque livre a une âme"

"L'un des meilleurs romanciers contemporains nous a quittés, mais il restera très vivant parmi nous à travers ses livres", ont salué les éditions Planeta, qui publiaient depuis vingt ans les romans de Ruiz Zafon, en particulier sa tétralogie "Le Cimetière des livres oubliés".

Publiée entre 2001 et 2016, celle-ci comprend "L'Ombre du vent", "Le Jeu de l'ange", "Le Prisonnier du ciel" et "Le Labyrinthe des esprits".

La maison d'édition cite dans son communiqué une phrase du père de Daniel Sempere, personnage principal de "L'Ombre du vent", livre le plus connu de l'auteur et l'un des romans espagnols les plus vendus de ces dernières décennies. "Chaque livre, chaque tome que tu vois, a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit, et l'âme de ceux qui l'ont lu et ont vécu et ont rêvé avec lui", dit ce personnage en faisant découvrir à son fils le mystérieux Cimetière des livres oubliés, une bibliothèque secrète et magique labyrinthique, autour de laquelle tourne toute la saga.

D'abord la littérature jeunesse

Dans ce roman à suspense qui se déroule à Barcelone après la Guerre civile espagnole (1936-1939), le jeune Daniel Sempere tente de percer le mystère entourant l'écrivain Julian Carax.

Le roman publié en 2001 est vite devenu un énorme succès d'édition, traduit dans une cinquantaine de langues et vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, faisant une star de son auteur, qui s'était jusque-là consacré à la littérature jeunesse.

Né à Barcelone en 1964, Carlos Ruiz Zafon, éduqué dans une institution religieuse et diplômé en communication, avait d'abord fait carrière dans la publicité avant de publier son premier roman à presque trente ans.

