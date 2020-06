Retour du public: Le Graët pousse pour la Coupe de France avant la Ligue 1

Nathalie Boy de la Tour (d) et Didier Quillot, présidente et directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP), en conférence de presse à Paris, le 10 mars 2020

Les footballeurs de Ligue 1 peuvent rêver d'une reprise fin août dans des stades peuplés par plus de 5.000 spectateurs, mais pas les finalistes de la Coupe de France fin juillet, au grand dam de Noël Le Graët qui tente d'infléchir la position du gouvernement.

Fermés en raison de la pandémie de coronavirus, les enceintes sportives rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5.000 spectateurs, a annoncé Matignon dans la nuit de vendredi à samedi, fort d'indicateurs sanitaires "globalement bien orientés".

Cette "jauge maximale de 5.000 personnes" restera en vigueur en principe jusqu'au 1er septembre. Mais "un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d'août", selon Matignon.

De fait, ce nouveau développement peut donner de l'espoir à la Ligue de football professionnel (LFP), organisatrice des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, dont le levée de rideau est attendu le week-end du 23 août.

Sollicitée par l'AFP samedi, la Ligue n'a pas souhaité réagir aux annonces gouvernementales, renvoyant vers les hypothèses de travail qu'elle a transmises en début de semaine aux autorités.

Dans ce "cahier des charges", l'organe dirigé par Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot table sur un retour des spectateurs "à 100%" dans les stades tout en respectant un protocole sanitaire précis ou, à défaut, sur un remplissage "à hauteur de 30 à 40%" de la capacité des stades dans le respect de la distanciation physique.

- Le Graët s'obstine -

Raisonner en pourcentage, et non en valeur absolue, répond à un souhait exprimé par l'Instance nationale du supportérisme (INS), instance de dialogue rassemblant supporters, autorités du football et représentants de l'Etat.

"Un pourcentage de la capacité totale de l'enceinte semble en effet plus adapté dans la mesure où une jauge fixe n'aura pas le même impact selon la capacité initiale de l'infrastructure", résumait un rapport de l'INS, fruit d'une consultation auprès des groupes de supporters et remis le 8 juin au ministère des Sports.

Si cette logique devrait pouvoir s'appliquer au coup d'envoi de la L1, ce ne devrait pas être le cas pour la finale de la Coupe de France entre le Paris SG et Saint-Etienne, prévue fin juillet dans l'immense Stade de France (80.000 places).

Organisateur de la compétition, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët se refuse pour l'heure d'envisager une finale devant seulement 5.000 personnes maximum, malgré la doctrine claire du gouvernement.

Les annonces de l'exécutif permettent "d'envisager une ouverture prochaine plus large d'accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet", a affirmé samedi dans un communiqué le patron du foot français.

- Protocole pointilleux -

La finale de Coupe de France, initialement prévue le 25 avril, devrait se jouer le 24 juillet. Celle de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon, organisée cette fois par la LFP, pourrait avoir lieu le 31 juillet.

Les dates seront officialisées la semaine prochaine, après la tenue d'assemblées générales mardi à la Ligue et vendredi à la Fédération.

Au-delà du seuil retenu pour ces compétitions, ainsi que pour les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août (Lyon, Paris, Bordeaux et Guingamp sont encore en lice), les différents acteurs du jeu devront mettre sur pied un protocole de retour au stade méticuleux.

"Les questions relatives aux conditions de réalisation des palpations, au maintien du port du masque toute la rencontre, aux accès via les transports en commun, aux files d'attente et à la promiscuité aux entrées, aux sanitaires, dans les coursives, en tribunes ou aux buvettes sont de véritables défis", résume le rapport de l'INS.

Dans un mois, la finale de Coupe de France fera office de test grandeur nature. Avec 5.000 spectateurs... voire plus si Le Graët parvient à ses fins.

