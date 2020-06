Macron à l'étal, mais Philippe grimpe encore, selon un sondage

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne en juin avec 38% de satisfaits (-1 point sur un mois) mais celle de son Premier ministre gagne quatre points avec une moitié de Français qui approuvent son action, selon une étude Ifop à paraître dans le JDD.

38% des Français se disent satisfaits du président de la République (32% "plutôt satisfaits", 6% "très satisfaits"), contre 39% fin mai et 42% fin avril.

Avec 60% des Français qui se disent "mécontents" (31% "plutôt mécontents", 29% "très mécontents") d'Emmanuel Macron comme président de la République, ce taux reste inchangé.

La cote de popularité du chef de l'Etat avait enregistré un bond de 11 points fin mars (43% de satisfaits), conséquence probable de la crise du coronavirus, mais depuis, le pays exprime son insatisfaction avec constance.

M. Macron fait cependant mieux que ses prédécesseurs puisqu'au même stade de leurs mandats respectifs, François Hollande ne comptait que 22% de satisfaits et Nicolas Sarkozy, 34%.

Le Premier ministre recueille quant à lui 50% d'avis favorables (41% de "plutôt satisfaits", 9% de "très satisfaits"), contre 46% le mois dernier. Sa popularité confirme ainsi une tendance ascendante observée depuis le début de l'épidémie.

48% des Français se disent "mécontents" (29% "plutôt mécontents", 19% "très mécontents") d'Edouard Philippe comme Premier ministre contre 52% fin mai.

Ce sondage a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 12 au 20 juin selon la méthode des quotas auprès d’un échantillon de 1.865 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur d'entre 1 et 2,2 points.

