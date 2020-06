Libye: "L'Egypte prête à franchir le Rubicon"

A la Une de la presse, ce lundi 22 juin, les menaces d'intervention de l'Egypte en Libye. La visite de deux jours en France du président tunisien. La question de la lutte contre le réchauffement climatique en débat. Et la réouverture des salles de cinéma.

A la Une de la presse, ce matin, les menaces du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi d’intervenir en Libye, si le gouvernement d’union nationale poursuit son avancée vers l’est du pays.

Depuis le début du mois, les forces loyales au gouvernement de Tripoli, soutenu par la Turquie, accumulent les victoires contre les troupes du maréchal Haftar, qui bénéficie, lui, de l’appui de l’Egypte, entre autres - d’où la mise en garde du président Sissi, dont le quotidien égyptien Al-Masry Al-Youm assure qu’il a le soutien de «plusieurs pays arabes», dont l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, et celui des Etats-Unis. «Le Caire a le droit d’assurer sa sécurité et de défendre ses frontières», plaide le journal, en référence à la ville côtière de Syrte, qui se trouve toujours sous le contrôle du maréchal Haftar, et qui est un verrou stratégique vers l’est de la Libye, et la frontière égyptienne. «En Libye, le spectre d’une intervention égyptienne prend forme»: le quotidien libanais L’Orient Le Jour évoque «la tentation de l’Egypte de franchir le Rubicon», notamment depuis la conclusion, en novembre dernier, d’un accord maritime entre le gouvernement de Fayez el-Sarraj et la Turquie, qui permet à Ankara d’étendre ses frontières maritimes en violation du droit international, pour explorer de nouveaux gisements d’hydrocarbures, «un plan qui contrarie les plans égyptiens en Méditerranée».

La crise libyenne inquiète beaucoup les pays voisins, à commencer par la Tunisie, dont le président Kaïs Saïed entame aujourd’hui une visite de deux jours, en France. Au menu de ce premier déplacement officiel du président tunisien dans un pays occidental, il y a, justement, le dossier libyen, mais aussi l’appui financier de la France, premier partenaire économique de la Tunisie, pour sortir de la crise du Covid-19, d’après La Presse. S’agissant des récentes polémiques sur le passé colonial de la France, le quotidien tunisien prévient que Kaïs Saïed ne sera pas «le messager des débats populistes, sur les crimes coloniaux»: «le chef de l’Etat ne semble pas disposé à passer son temps sur des questions futiles appartenant au passé, et c’est une relation d’égal à égal et équitable que (Kaïs Saïed) veut matérialiser», annonce le journal.

En France, la Convention citoyenne sur le climat a transmis ses propositions au gouvernement, hier. Les Français tirés au sort pour trouver des solutions à la crise climatique souhaitent les voir portées par le gouvernement ou les parlementaires, mais pas par référendum, d’après Les Echos – qui font aussi état de «divergences avec l’exécutif sur les questions» à poser aux Français, tandis que le patronat dénonce déjà «une vision de l’écologie plus punitive qu’incitative». Le consensus sur la lutte contre le réchauffement est-il impossible? «La balle est désormais dans le camp du gouvernement», avec une majorité là encore extrêmement divisée, d’après Libération. «A Macron de participer»: le journal précise que le président s’exprimera le 29 juin sur ces questions.

En France, toujours, les cinémas rouvrent leurs portes aujourd’hui, après 100 jours de fermeture. Enfin «de la lumière pour les salles obscures»: La Croix fait état à la fois de l’optimisme et des doutes des exploitants, qui s’inquiètent de ce qu’après deux mois de confinement et le retour des beaux jours, les Français ne se précipitent pas dans les salles. Entre les reprises de films interrompus et les nouveautés, le public aura en tout cas l’embarras du choix. Selon 20 minutes, une quarantaine de films se retrouveront sur les écrans dès aujourd’hui.

